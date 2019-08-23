Документ планируется внести для одобрения Александру Лукашенко 27 августа.
Об этом заявил премьер-министр Сергей Румас. По его словам, на встрече с лукашенко он обсудил «комплекс вопросов и проблем», которые остаются в сотрудничестве Минска и Москвы.
Председатель правительства заявил, что рассчитывает провести в начале сентября встречу с Дмитрием Медведевым, чтобы парафировать программу действий по интеграции в Союзном государстве.
Как уточнил премьер, в основу заложена концепция, которая подразумевает исполнение принципа «две страны — один рынок».