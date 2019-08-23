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Москалькова рассказала о визите в Киев 

RT на русском + ещё 26 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в беседе с RT рассказала о своём визите в Киев. Омбудсмен отказалась подтвердить или опровергнуть, встречалась ли она с главой РИА Новости Украины Кириллом Вышинским.
«Мы сегодня проводим большую и серьёзную работу, которая обязательно будет предана гласности и сообщена журналистам. Только чуть-чуть терпения», — сказала она.
23 августа Москалькова прибыла с однодневным визитом в Киев. Цель её поездки не уточнялась.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что располагает информацией по обмену удерживаемыми лицами с Украиной, однако не может ей поделиться.
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Политика , Кирилл Вышинский , Мария Захарова , Татьяна Москалькова , МИД , РИА Новости , Киев
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