Москалькова рассказала о визите в Киев 

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в беседе с RT рассказала о своём визите в Киев. Омбудсмен отказалась подтвердить или опровергнуть, встречалась ли она с главой РИА Новости Украины Кириллом Вышинским.
«Мы сегодня проводим большую и серьёзную работу, которая обязательно будет предана гласности и сообщена журналистам. Только чуть-чуть терпения», — сказала она.
23 августа Москалькова прибыла с однодневным визитом в Киев. Цель её поездки не уточнялась.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что располагает информацией по обмену удерживаемыми лицами с Украиной, однако не может ей поделиться.