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Захарова сравнила ситуации вокруг покупки Гренландии и присоединения Крыма 

Российская Газета + ещё 6 1 час назад
Фото: ТАСС
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова провела параллель между обсуждением возможной покупки Соединенными Штатами острова Гренландия у Дании и присоединением Крыма к России.
По ее мнению, отстаивание права на самоопределение в этих двух случаях западные государства интерпретируют по-разному. Захарова привела в пример позицию королевской семьи Дании, заявившей о том, что судьбу острова должны решать его жители.
"Я не могу понять, почему же в 2014 году эта концепция показалась западным странам неправильной?" — задалась вопросом дипломат в эфире телеканала "Россия 1".
Захарова подчеркнула, что Россия реализовала право жителей Крыма решать вопрос о принадлежности их территории, но реакция Запада была принципиально иной, пишет ТАСС.
Ранее СМИ распространили информацию о том, что президент США Дональд Трамп изучает возможность приобретения острова Гренландия с целью усиления военного влияния в Арктике. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила надежду, что заявления Трампа о покупке острова — это шутка, и подчеркнула, что Гренландия не может быть продана. Сам же Трамп подтвердил, что действительно думал о покупке острова у Дании, объяснив это "стратегическим" интересом.
Члены датской королевской семьи восприняли предложение американского лидера как комплимент для острова, отметив, что такая сделка может состояться в случае одобрения местными жителями. Издание Newsweek приводит позицию принцессы Антонии Шаумбург-Липпе, считающей, что "народ Гренландии должен и может решать собственную судьбу".
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Комментарии1
Политика , В мире , Мария Захарова , Дональд Трамп , МИД , ИТАР-ТАСС , Дания , Республика Крым , США
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