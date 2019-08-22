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Захарова отреагировала на обмен удерживаемых между Украиной и Россией 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что вопрос обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной должны решать соответствующие органы, ведомство не может поделиться данными. Об этом сообщает ТАСС.
"МИД РФ информацию не раскрывает", — сказала Захарова. По словам представителя внешнеполитического ведомства, она обладает информацией, но не уполномочена ею делиться.
Захарова подчеркнула, что всеми подобными вопросами должны заниматься профессионалы, компетентные органы на правовой основе.
Ранее сообщалось, что Россия и Украина используют формулу "33 на 33" для обмена задержанными.
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