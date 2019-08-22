Захарова отреагировала на обмен удерживаемых между Украиной и Россией

"МИД РФ информацию не раскрывает", — сказала Захарова. По словам представителя внешнеполитического ведомства, она обладает информацией, но не уполномочена ею делиться.

Захарова подчеркнула, что всеми подобными вопросами должны заниматься профессионалы, компетентные органы на правовой основе.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина используют формулу "33 на 33" для обмена задержанными.