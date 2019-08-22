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В Кремле приветствовали освобождение Хан-Шейхуна от боевиков 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Кремле приветствовали освобождение от боевиков сирийского города Хан-Шейхун.
«С самого начала речь шла о том, что борьба с террористическими группировками будет продолжаться во всех зонах (в Сирии) абсолютно, тем более с террористами, которые продолжают вылазки против сирийских вооруженных сил и, в том числе, против российской базы Хмеймим», — заявил Песков.
Он отметил, что «локальные победы или более значимые победы над такими группировками можно только приветствовать».
Ранее сообщалось, что в провинции Идлиб сирийская армия продолжает военные операции против террористических группировок, расширив зону своего контроля в западных окрестностях города Хан-Шейхун.
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Политика , Сирия , Хан-Шейхун
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