В Кремле приветствовали освобождение Хан-Шейхуна от боевиков

В Кремле приветствовали освобождение от боевиков сирийского города Хан-Шейхун

«С самого начала речь шла о том, что борьба с террористическими группировками будет продолжаться во всех зонах (в Сирии) абсолютно, тем более с террористами, которые продолжают вылазки против сирийских вооруженных сил и, в том числе, против российской базы Хмеймим», — заявил Песков.

Он отметил, что «локальные победы или более значимые победы над такими группировками можно только приветствовать».

Ранее сообщалось, что в провинции Идлиб сирийская армия продолжает военные операции против террористических группировок, расширив зону своего контроля в западных окрестностях города Хан-Шейхун.