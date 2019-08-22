В ЕС идею возвращения к G7 назвали признаком слабости «семерки»

Приглашение России вернуться к формату «восьмерки» в нынешних условиях стало бы признаком слабости «Группы семи», заявил источник в Совете Европейского союза.

«Идея приглашения России на саммиты «семерки» без предварительных условий была бы контрпродуктивной, это — признак слабости», — приводит его слова ТАСС.

Источник подчеркнул, что, по мнению европейской стороны, «причина исключения России из „восьмерки“ в 2014 году сохраняется и по сей день».

Уточняется, что заявление прозвучало в преддверии саммита глав государств G7 в Биаррице (Франция) 24-26 августа.

Ранее другой европейский дипломат заявлял, что необходимым условием отмены санкций против России и приглашения Москвы в «восьмерку» является завершение выполнения Минских соглашений. При этом в Европе не стали комментировать тот факт, что Россия является не участником Минских соглашений, а гарантом их исполнения, наряду с Германией и Францией.

Источник добавил, что тема возвращения России в организацию не входит в официальную повестку дня саммита лидеров G7, «однако может быть поднята лидерами в разделе отношений с Россией».

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что выступает за возвращение России в G7.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возрождение формата G8 с участием России станет возможным только после «возвращения» Крыма и прекращения конфликта в Донбассе. Официальный представитель МИД Мария Захарова в этой связи проконсультировала украинского лидера «по-братски».

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.