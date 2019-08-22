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В ЕС идею возвращения к G7 назвали признаком слабости «семерки» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 22 2 часа назад
Приглашение России вернуться к формату «восьмерки» в нынешних условиях стало бы признаком слабости «Группы семи», заявил источник в Совете Европейского союза.
«Идея приглашения России на саммиты «семерки» без предварительных условий была бы контрпродуктивной, это — признак слабости», — приводит его слова ТАСС.
Источник подчеркнул, что, по мнению европейской стороны, «причина исключения России из „восьмерки“ в 2014 году сохраняется и по сей день».
Уточняется, что заявление прозвучало в преддверии саммита глав государств G7 в Биаррице (Франция) 24-26 августа.
Ранее другой европейский дипломат заявлял, что необходимым условием отмены санкций против России и приглашения Москвы в «восьмерку» является завершение выполнения Минских соглашений. При этом в Европе не стали комментировать тот факт, что Россия является не участником Минских соглашений, а гарантом их исполнения, наряду с Германией и Францией.
Источник добавил, что тема возвращения России в организацию не входит в официальную повестку дня саммита лидеров G7, «однако может быть поднята лидерами в разделе отношений с Россией».
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что выступает за возвращение России в G7.
При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возрождение формата G8 с участием России станет возможным только после «возвращения» Крыма и прекращения конфликта в Донбассе. Официальный представитель МИД Мария Захарова в этой связи проконсультировала украинского лидера «по-братски».
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Политика , Видео , В мире , Европа
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