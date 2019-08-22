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Кремль оценил взятие Хан-Шейхуна 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 18 47 минут назад
В Кремле считают взятие сирийской армией Хан-Шейхуна в Идлибе локальной победой над терроризмом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Сирийская армия заняла Хан-Шейхун
«С самого начала речь шла о том, что борьба с террористами, с террористическими группировками будет продолжаться во всех зонах абсолютно, тем более с теми террористами, которые продолжают вылазки против сирийских вооруженных сил, в том числе и против российской базы Хмеймим. Поэтому, безусловно, такие вот победы, победы локальные или более значимые победы над такими группировками можно только приветствовать», — передает слова Пескова РИА «Новости».
В четверг стало известно, что сирийская армия взяла под контроль Хан-Шейхун.
Также подконтрольные Дамаску военные перерезали маршруты снабжения боевиков «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России) в Хаме, перекрыв дорогу у Хан-Шейхуна.
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