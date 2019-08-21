Продвижение в вопросе обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной требует работы на результат, а не погоня за сенсацией. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос ТАСС.
"Для того, чтобы продвигать эту тему, нужно не только договариваться в принципе, но и согласовывать конкретные правовые, технические и организационные аспекты. Нужно не забывать о том, что речь идет о судьбах людей, и здесь требуется не погоня за сенсацией, чтобы успеть первым о чем-то сообщить, а кропотливая работа на результат", — прокомментировал он информацию о том, что взаимное освобождение удерживаемых лиц может состояться в ближайшее время.