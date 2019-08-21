Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кремль ответил на идею вернуть Россию в G7 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российская сторона знает о настроении двух стран, но надо узнать, что думают остальные. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя перспективы возрождения формата G8, передает РИА Новости.
Он также отметил, что вопрос возвращения России не обсуждался во время визита российского лидера Владимира Путина в Хельсинки.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что если у стран «Группы семи» (G7) есть конкретные предложения по возвращению России в данный формат, то их стоит сформулировать и передать по официальным дипломатическим каналам.
Позвать Россию на саммит в следующем году предложил президент Франции Эммануэль Макрон. С ним согласился американский лидер Дональд Трамп, который заявил, что уместнее было бы видеть Россию в составе «Большой восьмерки», так как многие вещи, которые обсуждаются в G7, касаются ее.
Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после присоединения Крыма к России. Тогда лидеры ведущих мировых держав отказались участвовать в саммите «восьмерки», который Россия как председатель должна была проводить в Сочи. Вместо этого в Брюсселе прошла встреча «семерки» — G7 (Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Италия и Канада. В саммите также принимают участие председатели Совета ЕС и Еврокомиссии).
Последние новости
Трамп рассказал о плюсах возвращения России в G7 Путин порассуждал о планах после президентства Путин рассказал о важном этапе строительства «Северного потока-2»
Комментарии
Политика , Дмитрий Песков , Мария Захарова , Дональд Трамп , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , МИД , Совет Европы , Еврокомиссия , РИА Новости , Хельсинки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Шойгу предупредил об угрозе с Запада26
«Россия разочарована»: Путин пригрозил США ответом29
«Не ошибка»: Путин о «мертвых душах» на выборах100
Путина спросили о планах после 2024 года41
Приехавшие в Крым немцы сделали заявление342
Видео
01:40
«Не ошибка»: Путин о «мертвых душах» на выборах
Политика
00:58
Приехавшие в Крым немцы сделали заявление
Политика Другое
02:45
«Россия разочарована»: Путин пригрозил США ответом
Армия Оружие
01:55
Путина спросили о планах после 2024 года
Политика В мире
04:10
Раскрыт доход оскорбившей тулунчан чиновницы
Общество
11:36
Российско-турецкая дружба оказалась под угрозой
Политика Ближний Восток
06:38
«Мы туда не рвемся»: Путин о Совете Европы
Политика
02:36
Путин и Зеленский решили судьбу украинских моряков
Политика Украина
06:12
Кудрин резко выступил по митингам в Москве
Общество
02:43
Федосееву-Шукшину срочно госпитализируют в Болгарии
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё