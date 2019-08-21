«Не ошибка»: Путин о «мертвых душах» на выборах

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Путин связал протестные митинги в Москве с обострением ситуации в канун выборов 

ТАСС 1 час назад
Президент России Владимир Путин связал протестные митинги в Москве с обострением ситуации в канун выборов. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
"Россия уважает права человека и соблюдает права своих граждан", — заверил Путин, отвечая на вопрос о якобы имеющем место нарушении прав человека на митингах в Москве.
"Мертвые души" в подписных листах кандидатов на выборах в Москве — не ошибка, а фальсификация, уверен Путин.
Массовые протесты в разных странах мира имеют гораздо большие масштабы и тяжкие последствия, чем митинги в Москве, добавил президент.
По словам Путина, важно, чтобы и митингующие, и правоохранители соблюдали закон, а нарушители будут привлечены к ответственности.
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Политика , Видео , Владимир Путин , Москва , Финляндия
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