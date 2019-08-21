Приехавшие в Крым немцы сделали заявление

Немецкая делегация поделилась впечатлением от визита Крыма

Член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус, прибывший в Крым в составе делегации, заявил, что западные СМИ неправдиво отображают ситуацию на полуострове. Об этом сообщает РИА "Новости".

«Есть огромная пропасть между той официальной информацией, в которой рассказывают о Крыме, и тем, что мы видим собственными глазами и в чем убеждаемся», — сказал он на встрече с членами крымского парламента.

Делегация организации Druschba Global в составе 15 человек прибыла в Крым с ознакомительным визитом. Как заявил Нессениус, этот визит является «знаком симпатии и дружбы».

По его словам, члены делегации делятся впечатлениями от поездки, и многие люди в Германии «уже спрашивают, как повторить наш путь».