Приехавшие в Крым немцы сделали заявление

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Немецкая делегация поделилась впечатлением от визита Крыма 

Рамблер + ещё 10 41 минуту назад
Член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус, прибывший в Крым в составе делегации, заявил, что западные СМИ неправдиво отображают ситуацию на полуострове. Об этом сообщает РИА "Новости".
«Есть огромная пропасть между той официальной информацией, в которой рассказывают о Крыме, и тем, что мы видим собственными глазами и в чем убеждаемся», — сказал он на встрече с членами крымского парламента.
Делегация организации Druschba Global в составе 15 человек прибыла в Крым с ознакомительным визитом. Как заявил Нессениус, этот визит является «знаком симпатии и дружбы».
По его словам, члены делегации делятся впечатлениями от поездки, и многие люди в Германии «уже спрашивают, как повторить наш путь».
Политика , Видео , Другое , Республика Крым
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