Путин и Зеленский решили судьбу украинских моряков

Путин и Зеленский договорились по украинским морякам

Украинские моряки, задержанные в Керченском проливе в ноябре прошлого года, до конца августа могут быть переданы Киеву . Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к переговорам. Эту информацию изданию также подтвердил дипломатический источник на Украине

По данным «Коммерсанта», переговоры о выдаче удерживаемых обеими сторонами лиц вышли на финальную стадию, и обмен может состояться до конца августа.

В настоящее время уточняются списки для обмена. По информации источника, среди них могут быть не только задержанные, но и осужденные.

Источник в офисе президента Украины Владимира Зеленского рассказал, что вопрос освобождения моряков обсуждался во время телефонного разговора президентов Украины и России 11 июля, и тогда по нему была достигнута принципиальная договоренность.