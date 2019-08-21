Путин и Зеленский решили судьбу украинских моряков

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин и Зеленский договорились по украинским морякам 

Рамблер + ещё 5 36 минут назад
Украинские моряки, задержанные в Керченском проливе в ноябре прошлого года, до конца августа могут быть переданы Киеву. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к переговорам. Эту информацию изданию также подтвердил дипломатический источник на Украине.
По данным «Коммерсанта», переговоры о выдаче удерживаемых обеими сторонами лиц вышли на финальную стадию, и обмен может состояться до конца августа.
В настоящее время уточняются списки для обмена. По информации источника, среди них могут быть не только задержанные, но и осужденные.
Источник в офисе президента Украины Владимира Зеленского рассказал, что вопрос освобождения моряков обсуждался во время телефонного разговора президентов Украины и России 11 июля, и тогда по нему была достигнута принципиальная договоренность.
По информации издания, среди переданных в Россию лиц может оказаться руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский. По возможной выдаче Киеву режиссера Олега Сенцова, осужденного в России на 20 лет по обвинению в терроризме, информации нет.
Агентство «Интерфакс» со ссылкой на правозащитный центр «Мемориал» сообщает, что к обмену готовят пятерых граждан Украины, осужденных в России за различные преступления: Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко. Их уже перевели из исправительных колоний в московское СИЗО «Лефортово».
Комментарии81
Политика , Видео , Украина , Владимир Балух , Александр Кольченко , Кирилл Вышинский , Павел Гриб , Олег Сенцов , Владимир Зеленский , СИЗО "Лефортово" , Мемориал , РИА Новости , Газета "Коммерсантъ" , Интерфакс , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макрон поставил России условие возвращения в G866
Украинцы перепугали Прибалтику163
Порошенко покинул Украину82
Мужчину подожгли в Москве2
Кудрин резко выступил по митингам в Москве134
Видео
02:36
Путин и Зеленский решили судьбу украинских моряков
Политика Украина
06:12
Кудрин резко выступил по митингам в Москве
Общество
01:21
Макрон поставил России условие возвращения в G8
В мире Политика
01:32
Появилось видео допроса подсыпавшего яд в конфеты
Происшествия
01:54
Захарова высказалась о возвращении России в G8
Политика
00:53
Трамп и Макрон решили судьбу России в G7
В мире
03:40
Украинцы перепугали Прибалтику
В мире Прибалтика
02:36
Дело об убийстве Круга получило новый поворот
Происшествия
06:28
Порошенко покинул Украину
В мире
01:13
В России найден новый источник радиоактивной угрозы
Экология Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение