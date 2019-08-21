Путин и Зеленский решили судьбу украинских моряков

Украинские моряки, задержанные в Керченском проливе в ноябре прошлого года, до конца августа могут быть переданы Киеву. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к переговорам. Эту информацию изданию также подтвердил дипломатический источник на Украине.
По данным «Коммерсанта», переговоры о выдаче удерживаемых обеими сторонами лиц вышли на финальную стадию, и обмен может состояться до конца августа.
В настоящее время уточняются списки для обмена. По информации источника, среди них могут быть не только задержанные, но и осужденные.
Источник в офисе президента Украины Владимира Зеленского рассказал, что вопрос освобождения моряков обсуждался во время телефонного разговора президентов Украины и России 11 июля, и тогда по нему была достигнута принципиальная договоренность.
По информации издания, среди переданных в Россию лиц может оказаться руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский. По возможной выдаче Киеву режиссера Олега Сенцова, осужденного в России на 20 лет по обвинению в терроризме, информации нет.
Агентство «Интерфакс» со ссылкой на правозащитный центр «Мемориал» сообщает, что к обмену готовят пятерых граждан Украины, осужденных в России за различные преступления: Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко. Их уже перевели из исправительных колоний в московское СИЗО «Лефортово».