В Госсовет Крыма могут пройти пять партий

"Опрошенные эксперты считают, что число партий по итогам выборов, которые состоятся 8 сентября, может увеличиться. Большинство экспертов считают, что проходной барьер преодолеют "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ. Шансы набрать более 5% голосов избирателей есть у "Справедливой России" и партии "Родина", — сообщила Киселева.

Она отметила, что, по данным опроса, большинство экспертов сходятся во мнении, что явка в Крыму снизится. Такого мнения по Крыму придерживаются 63% опрошенных.

Опрос проводил крымский филиал ФоРГО с 9 по 16 августа 2019 года. В опросе участвовало 30 экспертов, специалистов в области политологии, социологии и политической географии из Республики Крым и Севастополя.

Выборы в Государственный совет республики пройдут 8 сентября, в единый день голосования. Первые выборы в региональный парламент в Крыму состоялись 14 сентября 2014 года. Госсовет состоит из 75 депутатов, 50 из которых избираются по республиканскому избирательному округу и 25 — по одномандатным избирательным округам. Сейчас 70 мест в парламенте республики занимают представители "Единой России", пять — ЛДПР.