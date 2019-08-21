Захарова высказалась о возвращении России в G8

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В России назвали условие возвращения в G7 

Рамблер + ещё 7 21 минуту назад
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия может вернуться в G7, если обсуждение этой инициативы перенесут из «публично-развлекательной» сферы в профессиональную. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Ранее CNN сообщил со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, что президент США Дональд Трамп и глава Франции Эммануэль Макрон хотят пригласить Россию на саммит «Большой семерки», который пройдет в Штатах в 2020 году. Ожидается, что Трамп выступит с этой инициативой перед другими участниками G7 на встрече во Франции 24–25 августа.
«Должны быть сформированы предложения, если они есть, и переданы российской стороне на рассмотрение. Сейчас сложно понять, о чем идёт речь», — так прокомментировала эту новость Захарова.
Представитель МИД отметила, что G7 должна продемонстрировать серьезный подход, если она «хочет позиционировать себя как серьезный формат».
G7 объединяет США, Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию и Японию. В 1997 году в состав группы вошла Россия, после чего G7 превратилась в G8. В 2014 году РФ исключили из группы на фоне присоединения Крыма.
Комментарии40
Политика , Видео , Мария Захарова , Дональд Трамп , Эммануэль Макрон , МИД , CNN
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