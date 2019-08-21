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Грузия обвинила Россию в нарушении воздушного пространства 

Lenta.ru + ещё 1 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Грузия обвинила Россию в нарушении воздушного пространства страны из-за пролета российского вертолета над территорией Южной Осетии. Об этом со ссылкой на заявление Службы государственной безопасности Грузии (СГБ) сообщает «Интерфакс».
В СГБ утверждают, что российский вертолет пролетел в районе подконтрольного Грузии села Гугутианткари в Горийском муниципалитете. Инцидент произошел в районе полудня по местному времени (11.00 мск). Отмечается, что «вертолет находился в воздушном пространстве Грузии» на протяжении нескольких минут.
В связи с инцидентом власти Грузии активировали горячую линию и проинформировали о случившемся Миссию наблюдателей Евросоюза. Сам факт пролета вертолета в СГБ называют «очередным провокационным действием», добавляя, что оно вредит сложившейся в районе ситуации безопасности.
Кроме того, в СГБ выступили с осуждением властей Южной Осетии, которые в среду, 21 августа возобновили работу по установке пограничных заграждений в районе села Гугутианткари.
Ранее в Абхазии были введены временные ограничения на пересечение государственной границы с Грузией. Причиной для этой меры стали протестные акции, которые проходили в Грузии, в том числе и в Зугдидском районе, на приграничной с Абхазией территории.
В 2008 году между Тбилиси и Цхинвалом произошел вооруженный конфликт — в ночь на 8 августа грузинские военные атаковали территорию самопровозглашенной республики Южная Осетия. На стороне осетин выступили российские войска, которые в течение пяти дней оттеснили грузинскую армию. 26 августа Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии, однако в Тбилиси их по-прежнему считают частью Грузии.
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Политика , Армия , Кавказ , ЕС , Интерфакс , Грузия , Южная Осетия
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