«Хорошая новость»: СЕ оценил заявления Путина и Макрона по Украине

Совет Европы поддержал заявления Владимира Путина и Эмманюэля Макрона по переговорам в «нормандском формате». Президенты России и Франции высказались о возможной встрече лидеров «нормандской четверки» перед переговорами в Брегансоне. При этом Путин подтвердил, что «нормандскому формату» нет альтернативы.

Пресс-секретарь генсека Совета Европы Дэниел Хольтген заявил, что организация полностью поддерживает заявления президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эмманюэля Макрона о переговорах в «нормандском формате» для урегулирования кризиса на Украине

«Президенты Макрон и Путин рассматривают возможность возобновления переговоров по Украине в нормандском формате «в ближайшие недели». Очень хорошая новость», — написал Хольтген в твиттере.

По его словам, генеральный секретарь Совета Европы Турбъерн Ягланд полностью поддерживает заявления Путина и Макрона.

В нормандский формат входят Россия , Франция, Германия и Украина. Эти страны участвовали в согласовании соглашений, которые были заключены в Минске в 2015 году. Данный документ был создан после начала военной операции ВСУ в отношении самопровозглашенных ДНР и ЛНР на юго-востоке Украины.

Целью минских соглашений является урегулирование конфликта в Донбассе. Вопрос реализации договоренностей связан со снятием европейских санкций с Москвы . При этом Россия не раз подчеркивала, что Украина не желает выполнять свои обязательства. К примеру, Киев отказывается от прямого диалога с ДНР и ЛНР.

Лидеры России и Франции высказались о возможной встрече «нормандской четверки» накануне. Путин и Макрон провели встречу в летней резиденции французского президента — форте Брегансон. Перед ней лидеры провели пресс-конференцию для журналистов, на которой рассказали о главных темах переговоров.

В первую очередь о переговорах в нормандском формате заговорил Макрон. Отметивший свое намерение поговорить с Путиным о ситуации на Украине.

«Мы обсудим вместе эту ситуацию и, возможно, подготовим предстоящие встречи совместно с канцлером (Германии Ангелой) Меркель и президентом (Украины Владимиром) Зеленским в нормандском формате», — заявил Макрон.

Он также добавил, что речь идет о возможность проведения нового саммита в нормандском формате в ближайшие недели. Макрон подчеркнул, что в настоящее время необходимо понять, что готовы сделать стороны для обеспечения саммита.

В ответ Путин заявил, что альтернативы нормандскому формату для урегулирования ситуации на Украине нет. По его словам, Россия продолжит поддерживать этот формат.

«Любая встреча, в том числе и встреча в нормандском формате, должна приводить к конкретным результатам. Нужно добиваться того, о чем договаривались раньше, и, безусловно, идти к этой цели», — добавил Путин.

Он также отметил, что необходимо реализовать принятое в 2016 году компромиссное решение, которое касается имплементации закона об особом статусе Донбасса. Путин подчеркнул, что это касается и других вопросов, в частности, амнистии для участников конфликта.

Однако заявления Путина и Макрона были сделаны перед началом переговоров, лидеры лишь пообещали обсудить вопрос возобновления встреч в «нормандском формате». По итогам беседы президенты России и Франции не сделали никаких объявлений.

В то же время эксперты считают, что встреча «нормандской четверки» состоится до конца года. По мнению директора Института стратегического планирования и прогнозирования Александра Гусева, слова Путина и Макрона говорят о том, что «встреча назрела».

«Я думаю, что до конца 2019 года такой саммит состоится. Скорее всего, он пройдет в Минске. И я не исключаю возможности того, что в ходе этой встречи будет принято кардинальное решение об остановке военных действий на юго-востоке Украины», — цитирует слова Гусева РИА «Новости».

Он также добавил, что на данной встрече должны быть приняты конкретные решения, потому что пока Зеленский не выполнил своих предвыборных обещаний — остановить военные действия в Донбассе.

При этом президент Украины предложил возобновить переговоры в нормандском формате еще в начале августа. По словам Зеленского, встречу необходимо провести в ближайшее время из-за эскалации ситуации на юго-востоке Украины.

«Я призываю лидеров стран-участниц нормандского переговорного формата — Эмманюэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина — как можно быстрее собраться для возобновления переговоров», — заявил Зеленский.

Киев не прекратит «работать над окончанием боевых действий», подчеркнул президент Украины.