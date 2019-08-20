Симоньян обратилась с призывом к Зеленскому

Она напомнила, что через неделю, 27 августа, будет ровно 100 дней, как Владимир Зеленский находится на посту президента Украины.

«У Вас еще есть время принять правильное и, возможно, самое стратегически важное решение — отпустить Кирилла хотя бы под домашний арест или подписку о невыезде», — написала Симоньян в своем телеграм-канале.

Кирилл Вышинский подозревается в государственной измене и поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Глава «РИА Новости Украина» был задержан 15 мая 2018 года в своем доме, в тот же день прошли обыски в редакции агентства. Суд неоднократно продлевал меру пресечения журналисту или переносил заседания: защита считает, что украинская прокуратура специально затягивает процесс.