Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Крым прибыла группа общественников из Германии 

РИА Новости + ещё 2 4 часа назад
Представители общественной организации Druschba Global находится с ознакомительным визитом в Крыму, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
"Группа общественников, состоящая из 15 человек, уже находится в Крыму. Их задача — развеять мифы о жизни крымчан и ситуации на полуострове, которые ходят в западных странах", — сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, в рамках визита представители Германии намерены не только посетить ряд ключевых объектов полуострова, но также пообщаться с простыми крымчанами.
"В рамках визита также запланирована встреча с представителями крымского парламента. Крымская власть открыта для диалога", — сказал Гемпель.
Последние новости
"Плевок в лицо": украинцы ополчились на отказавшуюся от каравая Нетаньяху Пригожин заступился за жену Нетаньяху, выбросившую украинский каравай Дайвер нашел камеру с записью последних минут жизни ее владельца
Политика , Видео , Юрий Гемпель , РИА Новости , Германия , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин признал проблемы в здравоохранении41
Решена судьба оскорбившего Путина журналиста413
Вертолет с россиянами разбился в Греции52
За оскорбившую украинцев жену Нетаньяху объяснились5
Кремль сделал заявление о «радиоактивном облаке» над РФ231
Видео
00:36
Неудачная посадка лайнера в Колумбии попала на видео
Происшествия В мире
02:23
Алибасов не смог покинуть Россию
Шоу-бизнес
01:13
За оскорбившую украинцев жену Нетаньяху объяснились
В мире Украина
04:23
Новые крылатые ракеты США угрожают Новосибирску
Оружие Армия
02:12
Путин признал проблемы в здравоохранении
Политика
00:45
Навальному продлят арест
Общество
07:58
В Крым прибыли немцы
Политика
00:58
«Мы любили друг друга»: Волочкова о романе с Басковым
Шоу-бизнес Статьи
04:02
Поклонская рассказала об исцелении святым во сне
Общество
00:22
Робот в папахе станцевал лезгинку для Рогозина
Наука и техника Технологии
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение