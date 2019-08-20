Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров рассказал о российских военных в Сирии 

Lenta.ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российские военные находятся в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб и будут продолжать отвечать на вылазки террористов. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.
«Мы не просто внимательно следим за ситуацией, наши военные находятся на земле в идлибской зоне деэскалации», — подчеркнул министр. Он добавил, что Москва ожидала от Анкары обеспечение размежевания между вооруженной оппозицией, которая готова участвовать в урегулировании, от террористических группировок.
«Мы четко дали понять, что если они [террористы] будут осуществлять вылазки из этой зоны, то они будут жестко подавляться», — сказал Лавров. По его словам, Турция получала предупреждения об ответе на вылазки террористов, потому что на них не распространяется режим прекращения огня.
Ранее сообщалось, что боевики покидают ключевой город Хан-Шейхун на юге сирийской провинции Идлиб на фоне наступления правительственных сил. Джихадисты вынуждены были отступить к югу из города и его окрестностей. Таким образом важный турецкий наблюдательный пункт в соседнем городе Морек фактически оказался окружен сирийской армией.
Зона деэскалации в Идлибе — одна из четырех существующих в Сирии. Она была создана Россией и Турцией в 2017 году. Большая ее часть до сих пор не демилитаризована и находится под контролем боевиков группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») и вооруженной сирийской оппозиции. Москва и Дамаск считают большую часть повстанцев на территории зоны террористами.
Последние новости
В Кремле отреагировали на сообщения о радиоактивном облаке над Россией Построенный российским олигархом аэропорт оказался слишком дорогим для россиян Макрон по-русски написал о европейской России
Комментарии1
Политика , Сергей Лавров , Джебхат ан-Нусра , РИА Новости , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба оскорбившего Путина журналиста223
Вертолет с россиянами разбился в Греции2
Кремль сделал заявление о «радиоактивном облаке» над РФ128
Появились подробности ЧП с самолетом из Москвы50
Чем Россия ответит США на заземление «Томагавков»9
Видео
04:23
Новые крылатые ракеты США угрожают Новосибирску
Оружие Армия
00:22
Робот в папахе станцевал лезгинку для Рогозина
Наука и техника Технологии
04:56
Решена судьба оскорбившего Путина журналиста
В мире Политика
02:01
«Революционная пена из Балашихи»: Собчак о протестах
Общество
06:12
Украинские моряки умерли на Кубани
Происшествия
00:38
Кремль сделал заявление о «радиоактивном облаке» над РФ
Происшествия
01:54
Макрон продемонстрировал Путину непонимание России
В мире Политика
01:16
«Миграция» надувных матрасов в США попала на видео
В мире Погода
00:54
Суд решил судьбу Атамбаева
Происшествия В мире
00:09
Макрон причинил боль жене на глазах у Путина
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение