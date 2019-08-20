Schweizer Radio und Fernsehen (Швейцария): Россия — сложный партнер, но и враг тоже сложный

Schweizer Radio und Fernsehen (Швейцария) . Надежды Запада превратить Владимира Путина так же нелегко заставить пойти на уступки, как и добиться от него улыбки, пишет. Надежды Запада превратить Россию в либеральную демократию уже разбились вдребезги. Но французский президент Макрон абсолютно правильно сделал, когда пригласил к себе Путина: настоящая политика — это обмен мнениями как раз с теми, с кем не хватает взаимопонимания.

Так считает французская газета Sud-Oust, которая выходит в том числе и в Биаррице, где в этом году пройдет саммит Большой семерки. Президенту Эммануэлю Макрону так же сложно получить от Владимира Путина какие-то уступки, как и добиться от него улыбки, пишет издание. Поэтому ясно: возвращения России в Большую семерку, клуб сильных мира сего, не ожидается и после дискуссий и ужина.

В действительности такое возвращение — долгосрочная, очень долгосрочная цель. Некоторые вообще считают ошибкой истории прежнее членство России в Большой семерке, которая тогда была Большой восьмеркой.

Надежды Запада тают

После окончания холодной войны Запад, естественно, исходил из того, что Москва превратится в либеральную демократию, правовое государство. Москва присоединилась к Совету Европы и Партнерству во имя мира — программе сотрудничества НАТО . Однако надежды разбились вдребезги — самое позднее после аннексии украинского Крыма Россией.

С этого момента Кремль все больше отдаляется от Запада, в политическом и военном плане разворачиваясь в сторону Китая. Владимир Путин открыто отрицает либеральную демократию — то есть именно то, что объединяет страны Большой семерки. Нынешнее внутриполитическое давление на российское правительство не сможет ослабить антизападный внешнеполитический курс, а напротив, его укрепит.

Поэтому Макрон не настроен серьезно, пытаясь добиться уступок со стороны Путина, чтобы сделать возможным возвращение России в Большую семерку. Кроме того, абсолютно не реалистично основное требование — возвращение Крыма Украине.

Во многих сферах сотрудничество с Москвой необходимо

Вместе с тем Запад замечает: хотя с Москвой и сложно — как продемонстрировали годы российского членства в Большой семерке — но совсем без России тоже не получится. По таким вопросам, как Украина, Сирия, Ливия, иранский конфликт и по многим другим необходимо сотрудничество с Москвой.

Поэтому французский президент был абсолютно прав, пригласив к себе главу Кремля. Многое говорит в пользу того, чтобы снова расширить каналы диалога с российским руководством, по крайней мере в среднесрочной перспективе, и снова выступать за установление доверия.

Знать позицию России и немного учитывать ее на предстоящем саммите в Биаррице — это важно. Поэтому Путин в этот раз получит по крайней мере место в боковом прицепе клуба.

Мировая политика всегда подразумевает обмен мнениями как раз с теми, с кем отсутствует взаимопонимание и есть конфликты. Это нужно делать решительно и с готовностью к диалогу.