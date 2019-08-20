Совет Госдумы на внеочередном заседании создал комиссию для расследования вмешательства во внутренние дела России. Она начнет работу незамедлительно, для этого депутатов-членов комиссии вернут из отпусков. Идею ее создания поддержали все политические фракции. Возглавил ее председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Он уже подготовил запросы в МИД, правоохранительные органы и Роскомнадзор с просьбой предоставить имеющуюся информацию по фактам вмешательства зарубежных государств и их структур во внутренние дела России. Спикер Думы Вячеслав Володин заявил, что в организации протестных акций участвовали иностранные дипломаты. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министерство направит официальные обращения к американской и германской стороне по поводу вмешательства их дипломатических сотрудников и государственных СМИ во внутренние дела России в связи с освещением несанкционированных акций 3 августа в столице. Речь идет, в частности, о Deutsche Welle и «Голосе Америки». Сколь результативной может оказаться работа комиссии?
Комментарий Георгия Бовта:
Комиссия по расследованию иностранного вмешательства только начинает свою работу, однако уже ясно, что эта работа не будет напрасной. Это стало давно ожидавшимся ответом на обвинения России во вмешательстве в выборы в других странах, прежде всего в США в 2016 году. А тут такой повод — массовые акции в Москве.
За два года комиссия спецпрокурора Мюллера составила доклад аж на 400 страниц. Вряд ли Дума будет канителиться так долго и переплюнет его по числу страниц. Однако можно представить, что будут заимствованы многие приемы, трактовки, тезисы и структура обвинений. Доклад Мюллера изобилует многочисленными фактами, при ознакомлении с которыми возникает недоуменный вопрос: «И вот это все называется вмешательством?» Уж очень сильно это походит на паранойю, охватившую американский политический класс. Кто-то с кем-то встречался, что-то лоббировал, делал даже какие-то пожертвования в предвыборный фонд Трампа или просто был связан с теми, кто их делал. Что-то комментировала Russia Today. Кто-то распространял в соцсетях рекламу. Мюллер «накопал» целую фабрику «троллей» под Петербургом. Все это перемешали в кучу и назвали «вмешательством».
А чем мы хуже? Да ничем. В принципе, работу любого СМИ, тем более финансируемого государством, можно назвать вмешательством, даже если оно просто рассказывает о событиях в другой стране не так, как нравится ее политикам. Любую встречу с иностранным дипломатом можно назвать шпионажем. Проведение политической конференции непримиримой оппозиции в Вильнюсе можно назвать даже «тренировочным лагерем». Любые банковские проводки, даже если они идут от российского экспата из-за границы, можно назвать «иностранным финансированием». Примерно так и сделают. Многие российские обыватели поверят докладу, как поверили большинство американцев в русское вмешательство. Этим докладом можно будет козырять в переговорах с каким-нибудь Макроном или тем же Трампом. И едва те заикнутся о якобы «подрывной» деятельности то ли RT, то ли очередных «агентов ГРУ», им можно будет в ответ предъявить вот это все. Мол, на себя посмотрите. Это «на себя посмотрите» вообще является частым тезисом в нашем общении с западными лидерами. Да и на Западе найдутся люди, которые отнесутся к докладу с определенной долей серьезности, хотя большинство СМИ напишут, что это все несусветная чушь. Но осадочек-то останется.
Со своей стороны, Дума под руководством Вячеслава Володина покажет сплоченную работу всех фракций, как отлаженное министерство. В руках силовиков окажется сильный аргумент в пользу жесткого подавления протестных акций. Ведь они, получается, проплачены из-за бугра. Хотя многих этот заезженный тезис раздражает, он, как старый конь, который борозды пропаганды не испортит. А глубоко пахать тут давно уже не нужно.
Находясь с визитом во Франции, впервые тему протестов прокомментировал Владимир Путин. Он сравнил их с протестами «желтых жилетов» во Франции, во время которых были и жертвы, и сказал, что в России такого не допустят. Президент подчеркнул, что граждане имеют право на мирный протест, а власти должны обеспечить реализацию этих прав. «Но никто, ни власти, ни какие-то группы граждан не имеют права нарушать действующий закон и доводить ситуацию до абсурда либо столкновений с властями», — резюмировал он, в связи с чем многие, наверное, попробуют найти в этой фразе осуждение непропорционального применения силы к манифестантам и предугадать даже какие-то оргвыводы.
Кстати, Мосгорсуд пока демонстрирует смешанную реакцию в расследовании несанкционированных акций в Москве. 13 из 14 обвиняемых в массовых беспорядках оставлены под арестом на два месяца. Однако уже по крайней мере двум из них — Даниилу Беглецу и студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, за которого подписывали петицию студенты и преподаватели, изменили статью на более мягкую. Возможно, суд в конце концов даже согласится с тем, что «массовых беспорядков» в Москве и вовсе не было, и обвиняемых накажут не так строго. Тем самым он покажет, что не штампует прокурорские просьбы, а объективно подходит к вопросу. Ну а те, кто умеют различать разные оттенки серого, могут попытаться угадать в этом еще какой-нибудь сигнал.