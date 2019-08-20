«Провал»: Путин выступил с заявлением

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Путин назвал «провалом» ситуацию в первичном звене здравоохранения 

RT на русском + ещё 33 13 минут назад
Президент России Владимир Путин, выступая на совещании по вопросам модернизации здравоохранения, заявил, что без модернизации первичного звена сферы число инфарктов и инсультов не уменьшится.
«Если первичное звено здравоохранения у нас будет в том состоянии, в котором оно находится до сих пор, то количество инфарктов и инсультов не уменьшится. Потому что в первичном звене провал — вот в чём проблема», — сказал он.
Как указал Путин, необходимо «принять дополнительные меры по укреплению первичного звена здравоохранения».
«Я прошу Министерство здравоохранения, и не только министерство, но и правительство. Во-первых нужно проанализировать всю систему уровня и качество организации заработной платы в первичном звене. В целом по стране мы вроде как добились целевых показателей — 200% по экономике региона, но это далеко не везде так», — добавил он.
Президент также поручил правительству к 1 октября подготовить принципы модернизации системы первичного звена здравоохранения.
«Подготовить принципы модернизации первичного звена здравоохранения в стране. Второе — инициировать и организовать подготовку региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения в регионах России. Эти программы должны быть готовы и должны быть защищены не позднее 1 июля следующего года», — отметил он.
Глава государства также отметил, что граждане России справедливо жалуются на качество первичного звена здравоохранения.
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Политика , Видео , Прямая линия с Владимиром Путиным , Владимир Путин , Минздрав РФ
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