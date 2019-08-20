«Провал»: Путин выступил с заявлением

Путин назвал «провалом» ситуацию в первичном звене здравоохранения

Президент России Владимир Путин , выступая на совещании по вопросам модернизации здравоохранения, заявил, что без модернизации первичного звена сферы число инфарктов и инсультов не уменьшится.

«Если первичное звено здравоохранения у нас будет в том состоянии, в котором оно находится до сих пор, то количество инфарктов и инсультов не уменьшится. Потому что в первичном звене провал — вот в чём проблема», — сказал он.

Как указал Путин, необходимо «принять дополнительные меры по укреплению первичного звена здравоохранения».

«Я прошу Министерство здравоохранения, и не только министерство, но и правительство. Во-первых нужно проанализировать всю систему уровня и качество организации заработной платы в первичном звене. В целом по стране мы вроде как добились целевых показателей — 200% по экономике региона, но это далеко не везде так», — добавил он.

Президент также поручил правительству к 1 октября подготовить принципы модернизации системы первичного звена здравоохранения.

«Подготовить принципы модернизации первичного звена здравоохранения в стране. Второе — инициировать и организовать подготовку региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения в регионах России. Эти программы должны быть готовы и должны быть защищены не позднее 1 июля следующего года», — отметил он.

Глава государства также отметил, что граждане России справедливо жалуются на качество первичного звена здравоохранения.