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Переговоры Путина и Макрона продолжались более трех с половиной часов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
На юге Франции закончились переговоры президента РФ Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона, они продолжались более 3,5 часа, передает корреспондент РИА Новости.
После встречи начался рабочий ужин с участием глав государств.
Глава российского государства прибыл в Форт Брегансон, летнюю резиденцию французских лидеров, в понедельник во второй половине дня. После церемонии фотографирования на площадке перед главными воротами форта президенты перешли на террасу, где в присутствии делегаций сначала сказали вступительные слова, а затем ответили на несколько вопросов журналистов. Это шло в разрез с обычным ходом переговоров — обычно лидеры дают пресс-конференцию по их окончании.
После ответов президентов на вопросы, что заняло примерно три четверти часа, представители СМИ покинули форт и лидеры продолжали общаться в закрытом режиме. Пресс-конференции по итогам переговоров не планируется.
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Политика , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , РИА Новости , Франция
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