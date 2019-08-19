Борисов провёл встречу с вице-президентом Венесуэлы

«Исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес и сопредседатель совместной межправительственной комиссии высокого уровня Юрий Борисов провели рабочую встречу в Москве с целью укрепления сотрудничества в различных областях», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы экономической повестки в Венесуэле, а также её программы и социальные проекты.