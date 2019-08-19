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Борисов провёл встречу с вице-президентом Венесуэлы 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес встретилась с российским вице-премьером по оборонной промышленности Юрием Борисовым. Об этом сообщили в администрации Родригес.
«Исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес и сопредседатель совместной межправительственной комиссии высокого уровня Юрий Борисов провели рабочую встречу в Москве с целью укрепления сотрудничества в различных областях», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что стороны обсудили вопросы экономической повестки в Венесуэле, а также её программы и социальные проекты.
Ранее в МИД России сообщили, что Родригес намерена встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
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Политика , Юрий Борисов , Делси Родригес , Сергей Лавров , МИД , РИА Новости , Венесуэла
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