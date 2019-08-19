Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Макрон на встрече с Путиным процитировал Достоевского 

Rambler News Service 13 минут назад
Фото: Reuters
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе заявлений для прессы в рамках визита в страну российского призеднта Владимира Путина процитировал Достоевского, заявив, что Москве и Евросоюзу необходимо создать новую архитектуру безопасности. Трансляцию встречи ведет телеканал «Россия-24».
«Я знаю, что есть определенные разногласия, есть определенные дискуссии между Россией и западными странами. Но я также знаю, что Россия — европейская страна. Я верю в это и я верю в Европу от Лиссабона до Владивостока», — сказал Макрон.
«Достоевский писал следующие строки: "Россиянина отличают от немца и от других европейцев, потому что россиянин более русский, чем европеец. Но в нем живет европейская душа". Я думаю, что это очень важно для нас и я верю, что нам удастся вместе создать новую архитектуру безопасности между Евросоюзом и Россией. Франция готова сыграть роль в этом процессе. я имею в виду и разоружение, и другие вопросы», — добавил он.
Встреча лидеров проходе в официальной летней резиденции — форте Брегансон. Стороны планируют обсудить состояние и перспективы развития российско-французских отношений в разных областях, обменяться мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, ранее сообщали в пресс-службе Кремля.
Rambler News Service: последние новости
Путин прибыл во Францию на переговоры с Макроном Советник президента Глазьев займет пост в Евразийской комиссии Госдума отложила обсуждение темы фейков в новостных агрегаторах
Комментарии
Политика , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , ЕС , Пресс-служба Администрации Президента РФ , Москва , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макрон причинил боль жене на глазах у Путина8
«Омерзительнее Порошенко»: Соловьев об инициативе Зеленского240
В ЕС захотели перестройки отношений с Россией26
Заслуженный артист России покончил с собой в Петербурге80
«Тупая овца»: депутат Рады оскорбил журналистку1
Видео
00:09
Макрон причинил боль жене на глазах у Путина
В мире Европа
00:53
«Я одна все делала»: как забыли подвиг стюардессы Ан-24
Происшествия Катастрофы
01:00
Столкновение кометы с Солнцем показали на видео
Наука и техника
01:34
В ЕС захотели перестройки отношений с Россией
Политика
06:28
«Омерзительнее Порошенко»: Соловьев об инициативе Зеленского
Общество
01:05
Заслуженный артист России покончил с собой в Петербурге
Общество Другое
01:34
Путин прибыл во Францию
Политика
00:27
Истребители Швейцарии приблизились к борту «России»
Армия
02:06
Сирия и Украина: что обсудят Путин и Макрон в Париже
Политика Статьи
00:49
В Балашихе горит химзавод
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение