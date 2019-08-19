Макрон на встрече с Путиным процитировал Достоевского 

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе заявлений для прессы в рамках визита в страну российского призеднта Владимира Путина процитировал Достоевского, заявив, что Москве и Евросоюзу необходимо создать новую архитектуру безопасности. Трансляцию встречи ведет телеканал «Россия-24».
«Я знаю, что есть определенные разногласия, есть определенные дискуссии между Россией и западными странами. Но я также знаю, что Россия — европейская страна. Я верю в это и я верю в Европу от Лиссабона до Владивостока», — сказал Макрон.
«Достоевский писал следующие строки: "Россиянина отличают от немца и от других европейцев, потому что россиянин более русский, чем европеец. Но в нем живет европейская душа". Я думаю, что это очень важно для нас и я верю, что нам удастся вместе создать новую архитектуру безопасности между Евросоюзом и Россией. Франция готова сыграть роль в этом процессе. я имею в виду и разоружение, и другие вопросы», — добавил он.
Встреча лидеров проходе в официальной летней резиденции — форте Брегансон. Стороны планируют обсудить состояние и перспективы развития российско-французских отношений в разных областях, обменяться мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, ранее сообщали в пресс-службе Кремля.