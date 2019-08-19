В ЕС захотели перестройки отношений с Россией

«Я верю, что нам удастся создать вместе новую архитектуру безопасности между Евросоюзом и Россией. Франция готова сыграть роль в этом процессе», — сказал глава французского государства.

Он пояснил, что имеет в виду как разоружение, так и иные вопросы.

Макрон отметил, что, несмотря на «определенные разногласия между Россией и Западом», он уверен: Россия — европейская страна. «Я верю в это. Я верю в Европу от Лиссабона до Владивостока», — подчеркнул он.