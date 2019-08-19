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В ЕС захотели перестройки отношений с Россией 

Lenta.ru 29 минут назад
Европейскому союзу стоит перестроить архитектуру отношений с Россией, считает президент Франции Эмманюэль Макрон. Об этом он заявил журналистам перед переговорами с российским президентом Владимиром Путиным в своей летней резиденции на Лазурном берегу, сообщает РИА Новости.
«Я верю, что нам удастся создать вместе новую архитектуру безопасности между Евросоюзом и Россией. Франция готова сыграть роль в этом процессе», — сказал глава французского государства.
Он пояснил, что имеет в виду как разоружение, так и иные вопросы.
Макрон отметил, что, несмотря на «определенные разногласия между Россией и Западом», он уверен: Россия — европейская страна. «Я верю в это. Я верю в Европу от Лиссабона до Владивостока», — подчеркнул он.
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Политика , Видео , Эмманюэль Макрон , Владимир Путин , ЕС , РИА Новости , Франция
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