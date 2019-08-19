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Путин высказался о возобновлении G8 

Газета.Ru + ещё 24 18 минут назад
Фото: Reuters
Президент России Владимир Путин оценил возможности работы России в рамках форума G7. Об этом сообщает РИА "Новости".
Российский лидер заявил, что G8 больше не существует.
"Как я могу возвратиться в организацию, которой не существует", — сказал Путин.
Путин подчеркнул, что Россия готова принять членов "большой семерки" и не исключает возобновления контактов с партнерами.
Ранее сообщалось, что Путин высказался об альтернативе "нормандского формата".
"Газета.Ru" следит за встречей президентов в режиме онлайн.
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Политика , Владимир Путин , Газета.Ru
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