Путин высказался о возобновлении G8

Президент России Владимир Путин оценил возможности работы России в рамках форума G7. Об этом сообщает РИА "Новости".

Российский лидер заявил, что G8 больше не существует.

"Как я могу возвратиться в организацию, которой не существует", — сказал Путин.

Путин подчеркнул, что Россия готова принять членов "большой семерки" и не исключает возобновления контактов с партнерами.

Ранее сообщалось, что Путин высказался об альтернативе "нормандского формата".

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