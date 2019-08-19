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Турчак попросил Путина наградить бортпроводницу после ЧП с Ан-24 в Нижнеангарске 

ТАСС 24 минуты назад
Фото: © Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Бурятия
Вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак направил обращение президенту РФ Владимиру Путину с предложением наградить бортпроводницу Елену Лапуцкую, благодаря действиям которой выжили 43 пассажира самолета Ан-24, потерпевшего крушение в аэропорту поселка Нижнеангарск.
"Геройский поступок бортпроводницы самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара" Елены Лапуцкой, которая спасла из горящего самолета 43 пассажира, рискуя собственной жизнью и имея серьезные травмы, достоин награды. Безусловно, такие случаи необходимо отмечать на государственном уровне", — приводятся слова Турчака в пресс-релизе, поступившем в понедельник в ТАСС.
Он пожелал бортпроводнице скорейшего выздоровления и возвращения в профессию.
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Политика , Происшествия , Андрей Турчак , Владимир Путин , Единая Россия , Совет Федерации , ИТАР-ТАСС , Нижнеангарск
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