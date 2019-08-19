Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вице-президент Венесуэлы посетит Россию 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес посетит на этой неделе Москву, запланирована встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, сообщили РИА Новости в департаменте информации и печати российского МИД.
"Такая встреча запланирована на 21 августа", — сказали в министерстве.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента страны Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве также назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Последние новости
Одноклассница рассказала об убившем семью в Ульяновской области подростке В авиакомпании разъяснили решение пилотов А321 не выпускать шасси Он умирал страшной смертью, но продолжал командовать армией
Политика , Латинская Америка , Николас Мадуро , Делси Родригес , Хуан Гуаидо , Сергей Лавров , МИД , РИА Новости , Венесуэла , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заслуженный артист России покончил с собой в Петербурге68
Милонов предложил вернуть статью за тунеядство4
Путин прибыл во Францию39
Рогозин резко ответил на шутку о «дырочке» в «Союзе»55
«Омерзительнее Порошенко»: Соловьев об инициативе Зеленского1
Видео
00:53
«Я одна все делала»: как забыли подвиг стюардессы Ан-24
Происшествия Катастрофы
01:05
Заслуженный артист России покончил с собой в Петербурге
Общество Другое
00:27
Истребители Швейцарии приблизились к борту «России»
Армия
02:06
Сирия и Украина: что обсудят Путин и Макрон в Париже
Политика Статьи
00:49
В Балашихе горит химзавод
Происшествия Пожары
02:48
Почему отец убившего семью подростка ушел из семьи
Криминал Происшествия
00:15
Сирия ударила по вторгнувшимся турецким войскам
Армия Ближний Восток
00:41
«Чудо над Раменским»: реакция Запада на ЧП с А321
Происшествия Катастрофы
00:32
Без НАТО никак: В Норвегии испугались России
Армия Войска
00:50
Появились версии кровавой бойни под Ульяновском
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение