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МИД ФРГ назвало цель визита Мааса в Москву 

ТАСС + ещё 1 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД ФРГ Хайко Маас намерен обсудить в Москве со своим российским коллегой Сергеем Лавровым Украину, ситуацию в Сирии и контроль над вооружениями. Об этом заявила в понедельник на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ Мария Адебар.
"Глава МИД Маас отправится в среду в Москву, где вечером проведет политические переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Цель визита — обсудить двусторонние отношения, а также международные политические темы и обменяться позициями", — сказала он. "Помимо прочего, речь пойдет об Украине, Сирии и будущем контроля над вооружениями", — сообщила Адебар.
"По всем этим темам диалог с Россией остается для нас важным. Его углубление также является целью этого визита", — добавила представитель МИД. Маас пробудет в Москве до четверга, 22 августа, и намерен в этот день встретиться с представителями гражданского общества и молодежью.
Предыдущая встреча Лаврова и Мааса состоялась в прошлом месяце в Бонне на полях форума "Петербургский диалог".
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Комментарии
Политика , Ближний Восток , Мария Адебар , Сергей Лавров , МИД , Германия , Москва , Сирия
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