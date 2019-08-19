Москва представила доказательства нарушения ДРСМД Вашингтоном

Вашингтон заранее планировал выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин рассказал РИА Новости.

По его словам, на подготовку США к выходу из ДРСМД в одностороннем порядке, а также на нарушение его пунктов указывает испытание неядерной крылатой ракеты наземного базирования спустя две недели по окончании действия договора. «Кроме того, это испытание заставляет снова задуматься над сохранностью архитектуры европейской системы безопасности», — заявил депутат.

«То, что ракета уже испытана, говорит о том, что все конструкторские и сборочные работы велись давно. Ракета не проектируется за месяц, за полгода, на это уходят, как правило, годы. Они были готовы к выходу [из ДРСМД] и они его осуществили», — заявил он «Интерфаксу».

18 августа Министерство обороны США провело испытания крылатой ракеты наземного базирования. В Пентагоне уточнили, что в результате испытаний ракета успешно поразила цель, преодолев расстояние в более чем 500 километров.

Производство и испытания баллистических и крылатых ракет наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров было запрещено ДРСМД, заключенным в 1987 году между СССР и США. Действие ДРСМД официально прекратилось 2 августа 2019 года. США заявили, что вышли из соглашения из-за его нарушений Россией. Москва в свою очередь неоднократно указывала, что действует в рамках договоренностей.