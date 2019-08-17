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Глава РАН назвал темы переговоров Путина с Макроном 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Глава Центра французский исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский назвал два события, которые французский лидер Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин обсудят в ходе переговоров 19 августа. Об этом сообщает НСН.
По его словам, есть несколько основных политических событий. Одно из них — относительно смены власти на Украине. Он пояснил, что главы государств обсудят недавние перестановки в Раде.
Кроме того, добавил он, Макрон и Путин затронут тему возобновления диалога в нормандском формате по поводу Донбасса, к чему в последнее время призывает украинский лидер Владимир Зеленский.
"Естественно, и Париж, и Москва хотели бы посмотреть, что можно сдвинуть с места", — пояснил Рубинский.
Помимо этого, отдельным событием стоит вопрос об украинских моряках, которые были задержаны в Керченском проливе в 2018 году.
Ранее сообщалось, что Путин и Макрон обсудят международную проблематику и сотрудничество с ЕС.
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Комментарии
Политика , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , Юрий Рубинский , ЕС , РАН
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