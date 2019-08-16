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Депутат Нилов оценил законопроект о повышении МРОТ 

360tv.ru 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Глава думского Комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов обсудил с RT законопроект Минтруда о повышении МРОТ (минимальный размер оплаты труда) до 12 130 рублей со следующего года.
«Когда вносится бюджет на последующий год, вносится еще и так называемый околобюджетный пакет, который регулирует определенные параметры», — пояснил парламентарий.
Он напомнил, что минимальный размер оплаты труда замкнут на расчете стоимости потребительской корзины и прожиточного минимума. Исходя из этого и формируется ежегодный пересчет и увеличение МРОТ. По словам депутата, граждан, которые получают зарплату на таком уровне, надо освободить от подоходного налога.
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Политика , Ярослав Нилов , Минтруд
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