Депутат Нилов оценил законопроект о повышении МРОТ

Глава думского Комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов обсудил с RT законопроект Минтруда о повышении МРОТ (минимальный размер оплаты труда) до 12 130 рублей со следующего года.

«Когда вносится бюджет на последующий год, вносится еще и так называемый околобюджетный пакет, который регулирует определенные параметры», — пояснил парламентарий.

Он напомнил, что минимальный размер оплаты труда замкнут на расчете стоимости потребительской корзины и прожиточного минимума. Исходя из этого и формируется ежегодный пересчет и увеличение МРОТ. По словам депутата, граждан, которые получают зарплату на таком уровне, надо освободить от подоходного налога.