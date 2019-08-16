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В Крыму оценили стратегию Киева по «возврату» региона 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости
Разрабатываемая офисом украинского президента Владимира Зеленского так называемая стратегия "возвращения" Крыма и части Донбасса обусловлена необходимостью оправдать ожидания Запада и националистически настроенной части украинского общества. Такое мнение высказал председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.
Ранее заместитель главы офиса президента Украины Руслан Рябошапка заявил, что рабочая группа разработает стратегию по возвращению Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса. В частности, Киев собирается разработать "концепцию переходного правосудия", основанную на нормах и принципах международного гуманитарного и уголовного права.
"Есть такая русско-украинская поговорка, которая очень образно характеризует данную ситуацию: "Дурень думкой богатеет". Я убежден, что абсолютных дураков среди окружения президента Зеленского нет. В данном случае можно сказать, что они придуриваются для того, чтобы выполнять то, чего от них ждет националистически настроенная часть общества, а также отрабатывать задачи, которые перед ними ставит коллективный Запад как перед страной, выступающей в роли "антиРоссии", — сказал Иоффе РИА Новости Крым.
По словам главы ОП РК, данная стратегия — это "риторика, которая изначально не несет в себе никаких практических шагов".
"Они (власти Украины — ред.) отбывают номер. Они обязаны это делать, иначе их не поймут ни местные националисты, ни заказчики за границами Украины. Ничего реального все это не несет. Я абсолютно убежден, что в мире, даже у самых непримиримых наших врагов, существует полное понимание того, что Крым российский всерьез и навсегда", — добавил Иоффе.
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Комментарии7
Политика , Руслан Рябошапка , Григорий Иоффе , Владимир Зеленский , РИА Новости , Киев , Республика Крым
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