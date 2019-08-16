Ушаков анонсировал переговоры Путина и Моди

"Четвертого сентября в привязке к форуму проводятся двусторонние переговоры с индийским премьер-министром Моди, они займут большую часть этого дня", — сказал он.

Он уточнил, что в программе переговоров предусмотрены двусторонние переговоры, подписание документов, а также вручение премьер-министру Индии ордена Андрея Первозванного. Завершится программа ужином в формате тет-а-тет.

Ушаков напомнил, что Путин планирует посетить ВЭФ 4-6 сентября.