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Ушаков анонсировал переговоры Путина и Моди 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в привязке к Восточному экономическому форуму (ВЭФ) проведут двусторонние переговоры 4 сентября, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Четвертого сентября в привязке к форуму проводятся двусторонние переговоры с индийским премьер-министром Моди, они займут большую часть этого дня", — сказал он.
Он уточнил, что в программе переговоров предусмотрены двусторонние переговоры, подписание документов, а также вручение премьер-министру Индии ордена Андрея Первозванного. Завершится программа ужином в формате тет-а-тет.
Ушаков напомнил, что Путин планирует посетить ВЭФ 4-6 сентября.
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Политика , Нарендра Моди , Юрий Ушаков , Владимир Путин
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