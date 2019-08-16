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Захарова ответила на слова Болтона о воровстве 

Вести.Ru 44 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который в интервью западным СМИ обвинил Россию в краже американских технологий, в том числе по созданию гиперзвукового оружия.
В своем "Фейсбуке" Захарова напомнила о том, как Вашингтон "украл" у России здания диппредставительств в Сан-Франциско, Вашингтоне, Сиэтле, Мэриленде и Нью-Йорке, а также "выкрал большое число граждан России из третьих стран".
"Или это было не воровство, мистер Болтон? Тогда отдавайте", — добавила Захарова.
Кроме того, она предложила присылать ей "интересные исторические факты и современные данные" о том, сколько и каких технологий украли США у разных стран мира".
"Будет интересно посчитать", — добавила дипломат.
В разгар скандала с "отравлением" Скрипалей российская дипломатическая собственность была передана американской стороне по требованию госдепартамента США.
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Комментарии
Политика , США , Джон Болтон , Мария Захарова , МИД , Госдеп США
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