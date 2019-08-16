Захарова ответила на слова Болтона о воровстве

В своем "Фейсбуке" Захарова напомнила о том, как Вашингтон "украл" у России здания диппредставительств в Сан-Франциско, Вашингтоне, Сиэтле, Мэриленде и Нью-Йорке, а также "выкрал большое число граждан России из третьих стран".

"Или это было не воровство, мистер Болтон? Тогда отдавайте", — добавила Захарова.

Кроме того, она предложила присылать ей "интересные исторические факты и современные данные" о том, сколько и каких технологий украли США у разных стран мира".

"Будет интересно посчитать", — добавила дипломат.