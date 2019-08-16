Эммануэль Макрон и Владимир Путин обсудят конфликт на Украине

Юрий Ушаков. Российский лидер и французский президент встретятся на переговорах в понедельник, сообщил помощник Путина

«Конечно, (обсудят) внутриукраинский конфликт, возможные условия по его урегулированию, в том числе в рамках нормандского формата», — приводит слова Ушакова РИА Новости.

Во время визита Владимира Путина во Францию планируется обсуждение перспектив выполнения минских соглашений. Также планируется обсуждение безопасности в Европе и сотрудничество в Евросоюзе

Встреча глав двух государств будет проходить в официальной летней резиденции на юге Франции.