Российский лидер и французский президент встретятся на переговорах в понедельник, сообщил помощник Путина Юрий Ушаков.
«Конечно, (обсудят) внутриукраинский конфликт, возможные условия по его урегулированию, в том числе в рамках нормандского формата», — приводит слова Ушакова РИА Новости.
Во время визита Владимира Путина во Францию планируется обсуждение перспектив выполнения минских соглашений. Также планируется обсуждение безопасности в Европе и сотрудничество в Евросоюзе.
Встреча глав двух государств будет проходить в официальной летней резиденции на юге Франции.