В Кремле назвали условия для проведения саммита в нормандском формате

Во время визита Владимира Путина во Францию будут обсуждаться пути урегулирования конфликта на Украине . В Кремле поддерживают идею провести саммит в нормандском формате, но он должен быть тщательно подготовлен, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков "Вы знаете, французы неоднократно выступали с предложениями о том, чтобы в ближайшей перспективе провести саммит в нормандском формате, и в том числе с учетом смены руководства на Украине. Мы эту идею поддерживаем, но считаем, что, если саммит проводить, он должен быть самым тщательным образом подготовлен, чтобы было ясно, что мы выйдем на политически важные результаты", — пояснил Ушаков. Он также добавил, что помимо темы Украины в ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном , будут обсуждаться вопросы сотрудничества России и Евросоюза , ситуация вокруг иранской ядерной программы и в Сирии. Встреча Макрона и Путина состоится 19 августа в летней резиденции главы французского государства — форте Брегансон.