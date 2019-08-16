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«Займусь на досуге»: Захарова ответила на обвинение Болтона 

Рамблер 40 минут назад
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о краже Россией военных технологий.
«Будет интересно посчитать, сколько и каких технологий украли США у разных стран мира. Займусь на досуге. Присылайте мне интересные исторические факты и современные данные — обобщим», — написала Захарова в Facebook.
Она также напомнила, что Вашингтон украл у России несколько дипломатических зданий в США, «но что намного важнее — выкрал большое число граждан России из третьих стран».
«Или это было не воровство, мистер Болтон? Тогда отдавайте», — предложила Захарова.
Ранее Джон Болтон в интервью радиостанции «Голос Америки» обвинил Россию в краже технологий создания гиперзвукового оружия.
Политика , Видео , Джон Болтон , Мария Захарова , МИД , США
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