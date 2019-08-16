Левин разъяснил механизм выявления фейковых новостей

Степень достоверности фейковой информации будут определять Генеральный прокурор России и его заместители, а критерии её опасности для общества — надзорное ведомство, рассказал глава думского Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин . Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Глава комитета подчеркнул, что решение генпрокурора и его замов о признании новостной информации фейковой можно будет оспорить в суде. Кроме того, критерии опасности, которую несут фейковые новости, будут определять «исходя из новостной повестки и характера событий, вокруг которых могут возникать волны фейковых новостей с возможными тяжкими последствиями».

По словам Левина, если в публикации приводится то или иное утверждение, подкреплённое доказательными аргументами, признать его фейковым будет трудно. А так как решение будет приниматься на федеральном уровне, риск произвола на уровне региона будет ограничен, подчеркнул депутат.

Ресурсы, на которых была размещена фейковая информация, сначала будут уведомлять о необходимости удаления новости. Если публикация не была удалена немедленно, доступ к сайту заблокируют. Как уточнил Леонид Левин, блокировать не будут новостные агрегаторы, чья обязанность противодействовать фейковым новостям уже зафиксирована в законе.

Левин также разъяснил, как будут наказывать граждан за распространение фейк-ньюс. В этом случае необходимо будет доказать умышленный характер нарушения. Например, если человек в соцсетях делает репост, считая информацию достоверной, это не нарушение.

«Если пользователь сознательно создаёт и публикует фейковую новость — это подпадает под действие статьи КоАП», — сказал глава профильного комитета.

Закон о борьбе с фейковыми новостями, вступивший в силу в марте этого года, вводит ответственность за распространение в СМИ и Интернете заведомо ложной информации, создающей угрозу жизни и здоровью людей, угрозу массовых беспорядков, нарушения работы объектов жизнеобеспечения.