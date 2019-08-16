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Россиян волнует судьба Южных Курил 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Россияне вновь приняли участие в опросе Аналитической службы Рамблера. На этот раз им был задан следующий вопрос: "Вас волнует судьба Южных Курил?".
И большинство (83%) респондентов ответили на этот вопрос утвердительно, пояснив, что Курильские острова — богатый источник природных ресурсов.
13% опрошенных совершенно равнодушны к ситуации, которая сложилась вокруг Южных Курил.
А 4% проголосовавших не заинтересованы во внешней политике в целом.
Всего в опросе приняли участие 12 881 человек.
Российский МИД назвал заголовки в стиле «Лавров озвучил условия передачи островов Японии» спекуляцией. Министр в своем выступлении на форуме «Территория смыслов» высказался о мирном договоре с Японией. И хотя Лавров действительно говорил о возможной передаче Японии двух островов, возмущение МИДа оправданно. Потому что позиция России не сводится к решению территориального спора.
Политика , МИД
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