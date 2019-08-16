Россиян волнует судьба Южных Курил

Россияне вновь приняли участие в опросе Аналитической службы Рамблера. На этот раз им был задан следующий вопрос: "Вас волнует судьба Южных Курил?".

И большинство (83%) респондентов ответили на этот вопрос утвердительно, пояснив, что Курильские острова — богатый источник природных ресурсов.

13% опрошенных совершенно равнодушны к ситуации, которая сложилась вокруг Южных Курил.

А 4% проголосовавших не заинтересованы во внешней политике в целом.

Всего в опросе приняли участие 12 881 человек.