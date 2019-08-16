В Госдуме назвали стратегию Киева по возвращению Крыма утопией

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Руслан Рябошапка заявил, что рабочая группа по вопросам реинтеграции оккупированных территорий будет разрабатывать стратегию по возвращению неподконтрольных Киеву территорий Донбасса и Крыма. Ожидается, что к 2020 году будет наработан первый пакет инициатив главы государства. В частности, будет подготовлена концепция переходного правосудия, имплементированы нормы и принципы международного гуманитарного и международного уголовного права.

"Украина остается беднейшей страной Европы, однако команда (президента Украины Владимира) Зеленского вместо того, чтобы искать пути выхода из глубочайшего экономического кризиса, хочет потратить деньги налогоплательщиков на подготовку утопических стратегий по возвращению Крыма. Можно не сомневаться, что в этом случае горе-стратегов ждёт незавидная участь их предшественников", — сказал РИА Новости Бахарев.

По его словам, новым украинским властям следует сосредоточиться на выполнении предвыборных обещаний, которые они "щедро раздавали в период президентской и парламентской избирательных кампаний".