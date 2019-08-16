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В Госдуме назвали стратегию Киева по возвращению Крыма утопией 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Новая стратегия Украины по возвращению Крыма является утопией и способом впустую потратить деньги налогоплательщиков, считает депутат Госдумы РФ от крымского региона Константин Бахарев.
Ранее заместитель главы офиса президента Украины Руслан Рябошапка заявил, что рабочая группа по вопросам реинтеграции оккупированных территорий будет разрабатывать стратегию по возвращению неподконтрольных Киеву территорий Донбасса и Крыма. Ожидается, что к 2020 году будет наработан первый пакет инициатив главы государства. В частности, будет подготовлена концепция переходного правосудия, имплементированы нормы и принципы международного гуманитарного и международного уголовного права.
"Украина остается беднейшей страной Европы, однако команда (президента Украины Владимира) Зеленского вместо того, чтобы искать пути выхода из глубочайшего экономического кризиса, хочет потратить деньги налогоплательщиков на подготовку утопических стратегий по возвращению Крыма. Можно не сомневаться, что в этом случае горе-стратегов ждёт незавидная участь их предшественников", — сказал РИА Новости Бахарев.
По его словам, новым украинским властям следует сосредоточиться на выполнении предвыборных обещаний, которые они "щедро раздавали в период президентской и парламентской избирательных кампаний".
"Граждан Украины, большинство из которых с трудом сводит концы с концами, сегодня заботят сугубо экономические проблемы", — сказал депутат.
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Политика , Руслан Рябошапка , Константин Бахарев , Госдума , РИА Новости , Киев , Республика Крым
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