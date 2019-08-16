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В Совфеде оценили стратегию Киева о «реинтеграции Крыма и Донбасса» 

RT на русском 18 минут назад
Фото: РИА Новости
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал заявление заместителя главы офиса украинского лидера Руслана Рябошапки о необходимости разработки стратегии по «реинтеграции Крыма и Донбасса».
«Сложно представить, что они там разработали, потому что это общие слова. Фразы вроде умные, а что за ними стоит непонятно», — сказал Цеков.
Он добавил, что украинским властям следовало бы разрабатывать план действий по решению ситуации в Донбассе и планы по улучшении отношений с Россией.
«А разрабатывать какие-то планы по «реинтеграции» Крыма на Украину совершенно бесперспективно и никаких результатов эти планы не достигнут», — отметил Цеков.
Ранее стало известно, что в Киеве призвали создать стратегию по «реинтеграции Крыма и Донбасса».
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Политика , Руслан Рябошапка , Сергей Цеков , Совет Федерации , Киев , Республика Крым
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