В Совфеде оценили стратегию Киева о «реинтеграции Крыма и Донбасса»

«Сложно представить, что они там разработали, потому что это общие слова. Фразы вроде умные, а что за ними стоит непонятно», — сказал Цеков.

Он добавил, что украинским властям следовало бы разрабатывать план действий по решению ситуации в Донбассе и планы по улучшении отношений с Россией.

«А разрабатывать какие-то планы по «реинтеграции» Крыма на Украину совершенно бесперспективно и никаких результатов эти планы не достигнут», — отметил Цеков.

Ранее стало известно, что в Киеве призвали создать стратегию по «реинтеграции Крыма и Донбасса».