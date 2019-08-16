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В Крыму оценили стратегию Зеленского по «возвращению» полуострова 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Новая стратегия Украины по возвращению Крыма под украинскую юрисдикцию является бессмыслицей и актом популизма, заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.
Ранее заместитель главы офиса президента Украины Руслан Рябошапка заявил, что рабочая группа по вопросам реинтеграции оккупированных территорий будет разрабатывать стратегию по возвращению неподконтрольных Киеву территорий Донбасса и Крыма. Ожидается, что к 2020 году будет наработан первый пакет инициатив главы государства. В частности, будет подготовлена концепция переходного правосудия, имплементированы нормы и принципы международного гуманитарного и международного уголовного права.
"Каждое подобное заявление является исключительно популистским актом, и мы к этому уже привыкли. Все это вызывает иронию. Им нужно не стратегии писать, а показать, что действительно Украина готова прекратить огонь в зоне разграничения с Донецкой и Луганской народными республиками, а также готова выстраивает цивилизованные отношения с российским Крымом. Пока вместо какой-либо реальных действий, направленных на созидание, киевские власти демонстрируют политику в чистом виде", — сказал РИА Новости Бобков.
По его словам, новой украинской власти стоило бы лучше заняться разработкой стратегии развития собственного государства и задуматься над тем, как не допустить дальнейшего политического раскола внутри общества.
"Украина на протяжении последних 30 лет развивается абсолютно хаотично, без стратегической идеи, которая могла бы объединить все общество", — подчеркнул Бобков.
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Политика , Руслан Рябошапка , Владимир Бобков , РИА Новости , Киев , Республика Крым
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