В Крыму оценили стратегию Зеленского по «возвращению» полуострова

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Руслан Рябошапка заявил, что рабочая группа по вопросам реинтеграции оккупированных территорий будет разрабатывать стратегию по возвращению неподконтрольных Киеву территорий Донбасса и Крыма. Ожидается, что к 2020 году будет наработан первый пакет инициатив главы государства. В частности, будет подготовлена концепция переходного правосудия, имплементированы нормы и принципы международного гуманитарного и международного уголовного права.

"Каждое подобное заявление является исключительно популистским актом, и мы к этому уже привыкли. Все это вызывает иронию. Им нужно не стратегии писать, а показать, что действительно Украина готова прекратить огонь в зоне разграничения с Донецкой и Луганской народными республиками, а также готова выстраивает цивилизованные отношения с российским Крымом. Пока вместо какой-либо реальных действий, направленных на созидание, киевские власти демонстрируют политику в чистом виде", — сказал РИА Новости Бобков.

По его словам, новой украинской власти стоило бы лучше заняться разработкой стратегии развития собственного государства и задуматься над тем, как не допустить дальнейшего политического раскола внутри общества.