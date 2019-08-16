От Путина уходит один из самых опытных советников

Советник президента Сергей Глазьев покидает Кремль и переходит работать в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) на должность министра по интеграции и макроэкономике. Утвердить кандидатуру Глазьева в новой должности планируется 1 октября.

О переходе Глазьева на министерский пост в ЕЭК «Известиям» рассказали сразу четыре источника. Он сменит Татьяну Валовую , которая недавно возглавила офис ООН в Женеве. Впрочем, источники отмечают, что утверждение кандидатуры Глазьева должно произойти на одном из заседаний высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств стран ЕАЭС (проводятся в октябре и декабре — прим. ред.).

«Действительно, в случае одобрения членами Высшего Евразийского экономического совета кандидатуры Сергея Глазьева он займет должность министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК», — заявили в пресс-службе комиссии.

В Кремле комментировать уход Глазьева отказались, а в правительстве посчитали, что он уходит из администрации президента , потому что его идеология экономического развития «не встречает поддержки и не реализуется». Собеседник газеты отметил, что на новом посту он мог бы принести больше пользы, так Глазьев и раньше занимался этой проблематикой.

До назначения на пост советника президента Глазьев был ответственным секретарем комиссии Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана. Именно под его началом было сформировано Единое экономическое пространство.