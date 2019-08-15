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Путин поручил модернизировать аэродром Левашово 

RT на русском + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский лидер Владимир Путин поручил заключить концессионное соглашение с ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа» и провести модернизацию аэродрома совместного базирования Левашово.
Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
В документе отмечается, что объектами концессионного соглашения являются находящиеся в собственности России и расположенные на территории аэродрома здания и сооружения, предназначенные для взлёта, посадки, руления и стоянки воздушных судов, а также средства обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенные для организации полётов воздушных судов.
Путин поручил обеспечить «заключение концессионного соглашения без проведения конкурса при условии соответствия концессионера требованиям Федерального закона „О концессионных соглашениях“.
»Обеспечить… завершение работ по реконструкции объектов концессионного соглашения не позднее 2022 года», — говорится в указе.
В конце декабря 2018 года руководитель Росавиации Александр Нерадько и гендиректор аэропорта Шереметьево Михаил Василенко подписали концессионное соглашение в отношении аэропорта сроком на 49 лет.
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Политика , Михаил Василенко , Александр Нерадько , Владимир Путин , Росавиация , Газпром авиа , Аэропорт Шереметьево
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