В МИДе объяснили слова Лаврова о готовности передать Японии два курильских острова

Ранее министр иностранных дел РФ заявил об этом на молодёжном форуме «Территория смыслов» в Московской области Сергей Лавров ссылался на условия Совместной советско-японской декларации 1956 года. Согласно документу, речь шла о готовности передать два острова — Хабомаи и Шикотан. Официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова заявила радиостанции «Говорит Москва», что высказывание Лаврова следует рассматривать как официальную позицию страны. «Наша официальная позиция». Лавров затронул тему курильских островов, отвечая на вопрос участника форума. «Россия является продолжателем Советского Союза. Все те обязательства Советского Союза мы подтвердили и готовы выполнять. В том числе, декларацию 1956 года, в которой чётко было сказано, что Россия и Япония больше не воюют друг с другом… Исходя из доброжелательного отношения к Японии, учитывая интересы японского народа, Советский Союз готов после заключения мирного договора передать Японии острова Хабомаи и Шикотан в качестве жеста мирной воли. Именно после заключения мирного договора», — сказал министр.