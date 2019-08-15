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Украина передала Польше один из блоков Хмельницкой АЭС 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 32 минуты назад
Фото: ТАСС
Министр энергетики Игорь Насалик подписал указ о переводе второго блока Хмельницкой АЭС в энергосистему Польши, сообщил представитель президента Украины в кабмине Андрей Герус.
«Вчера (в среду) на заседании кабинета министров обратил внимание на необходимость остановки проекта «Энергетический мост», который предусматривает вывод атомного блока №2 Хмельницкой АЭС из энергосистемы Украины и перевода его работы в энергосистему Польши», — написал советник президента в Facebook.
Он заявил, что передача энергоблока АЭС происходит под предлогом реализации проекта «Энергетический мост», целью которого — интегрировать энергосистемы Украины и ЕС.
По словам Геруса, Украина может столкнуться с дефицитом электроэнергии.
«Это никакая не евроинтеграция, это работа линии только в одну сторону — в Польшу. На сегодня у нас уже стремительно выросла цена, сегодня уже возникают дефициты электроэнергии — на рынке на сутки вперед такие дефициты составляют 5-30%», — добавил он.
По его словам, Украина все больше начинает импортировать электроэнергию из Словакии и Белоруссии. Вывод атомного блока только увеличит дефицит на внутреннем рынке и вызовет дополнительный рост цены для украинских потребителей.
В 2018 году основные поставки ядерного топлива на Украину шли из России. Украина приобрела у российского «ТВЭЛ» топлива на сумму 523 млн 151 тыс. 400 долларов.
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина больше не зависит от «шантажа России» в атомной энергетике и газовой сфере.
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Комментарии
Политика , В мире , Конфликты , Украина , Петр Порошенко , Игорь Насалик , Андрей Герус , ЕС , ТВЭЛ , Польша
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