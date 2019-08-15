Украина передала Польше один из блоков Хмельницкой АЭС

«Вчера (в среду) на заседании кабинета министров обратил внимание на необходимость остановки проекта «Энергетический мост», который предусматривает вывод атомного блока №2 Хмельницкой АЭС из энергосистемы Украины и перевода его работы в энергосистему Польши», — написал советник президента в Facebook.

Он заявил, что передача энергоблока АЭС происходит под предлогом реализации проекта «Энергетический мост», целью которого — интегрировать энергосистемы Украины и ЕС

По словам Геруса, Украина может столкнуться с дефицитом электроэнергии.

«Это никакая не евроинтеграция, это работа линии только в одну сторону — в Польшу. На сегодня у нас уже стремительно выросла цена, сегодня уже возникают дефициты электроэнергии — на рынке на сутки вперед такие дефициты составляют 5-30%», — добавил он.

По его словам, Украина все больше начинает импортировать электроэнергию из Словакии и Белоруссии. Вывод атомного блока только увеличит дефицит на внутреннем рынке и вызовет дополнительный рост цены для украинских потребителей.

В 2018 году основные поставки ядерного топлива на Украину шли из России. Украина приобрела у российского «ТВЭЛ» топлива на сумму 523 млн 151 тыс. 400 долларов.