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В Кремле пообещали наградить пилотов, посадивших самолет в поле возле Жуковского 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 23 1 час назад
В Кремле считают героями летчиков, посадивших в подмосковном поле лайнер А321, власти в кратчайшие сроки выполнят формальности для награждения пилотов, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Пассажиры самолета и члены экипажа остались живы, желаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал, и поздравим героев-летчиков, которые спасли жизни людей и посадили самолет», — сказал Песков, передает РИА «Новости».
Отвечая на вопрос, будет ли в Кремле приниматься решение о награждении пилотов экстренно севшего самолета, Песков отметил, что госнаграда присуждается по указу главы государства.
«Поэтому после того, как герои будут представлены к наградам, будут выполнены необходимые формальности в кратчайшие сроки, никаких сомнений в этом нет, и они будут награждены», — сказал пресс-секретарь президента.
Он также отметил, что этот четверг очень хороший день: «И мальчик тоже… у нас под Омском живой нашелся. Слава богу!»
В четверг утром самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс по маршруту Жуковский — Симферополь. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. После отрыва от ВВП самолет столкнулся со стаей чаек, которые, как выяснилось позднее, обитали на местной свалке. Двигатель самолета загорелся и отвалился при аварийной посадке. Все пассажиры и члены экипажа выжили. Пострадали 23 человека.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал героями экипаж самолета А321, который посадил самолет с горящими двигателями в кукурузном поле возле Жуковского. Заслуженный летчик СССР Олег Смирнов также заявил, что командир самолета совершил чудо.
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Политика , Видео , Дмитрий Песков , Евгений Куйвашев , Олег Смирнов , Уральские авиалинии , РИА Новости
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