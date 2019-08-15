Пока вы спали: Россия оставит Китай без леса

Россия оставит Китай без леса

Дмитрий Кобылкин. Власти Китая должны подключиться к решению проблем «черных лесорубов» и помогать России восстанавливать леса, иначе экспорт древесины может быть запрещен, заявил в интервью газете «Ведомости» Минприроды

По словам Кобылкина, вырубка леса ведется гражданами Китая, но все проблемы по восстановлению лесного массива вынуждена решать Россия.

«Китай должен четко понимать, что если они не подключатся к решению этой проблемы, то у нас не будет другого варианта, кроме как запретить экспорт леса полностью», — пояснил министр.

Он также отметил, что попросил силовиков Китая оказать содействие в борьбе с незаконной вырубкой леса.

Украина отказалась дать воду Крыму

В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что снабжение Крыма по Северо-Крымскому каналу будет восстановлено «только после возвращения полуострова под контроль Киева ». Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным издания, таким образом Киев отреагировал на предложение постпреда Крыма при президенте России Георгия Мурадова «начать переговорный процесс с украинской стороной» о том, чтобы власти Украины пропустили «нашу воду в Крым». Мурадов пояснил, что «это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это вода, идущая с территории России».

В свою очередь источник издания, близкий к офису президента Украины, назвал Крым «оккупированной территорией» и подчеркнул, что «обсуждать судьбу незаконно захваченных территорий с теми, кто их захватил, а теперь жалуется, что хозяин не помогает оккупанту, никто не будет».

В заявлениях США по СНВ-III нашли отговорки

Москва выступает за пролонгацию договора СНВ-III, истекающего в феврале 2021 года, однако позиция США по этому вопросу остается неопределенной, заявил газете «Известия» представитель МИД России

По мнению ведомства, которое приводит издание, продление договора «позволило бы не допустить дальнейшей деградации ситуации в сфере стратегической стабильности, а также выиграть время для рассмотрения возможных подходов к появляющимся сейчас в мире новым вооружениям и возможным способам распространения на них методов контроля». Однако, по данным МИД, из Вашингтона уже поступают сигналы, что «продление маловероятно».

При этом в ведомстве выразили недоумение по поводу предложения США подключить к СНВ-III Китай и отказа расширить действия договора на своих союзников — Францию и Великобританию. По данным МИД России, Китай уже отверг такую возможность, а предложение США можно воспринимать как «отговорку, чтобы освободиться от ограничений теперь уже и в области стратегических наступательных вооружений».

Названы регионы — лидеры по жестокому обращению с детьми

Согласно статистике Министерства просвещения и Росстата , лидером по числу случаев жестокого обращения с детьми в России в 2018 году стал Пермский край (159 случаев). При этом в десяти регионах не зафиксировано ни одного случая жестокого обращения с детьми: в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Тамбовской и Орловской областях, Республике Алтай, Калмыкии, Севастополе и на Чукотке, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Однако, по информации издания, «статистика по жестокому обращению с детьми не коррелирует с данными по лишению родительских прав». Так, регион — лидер по количеству родителей, лишенных прав за жестокое обращение с детьми, — Крым, где в 2018 году было принято 26 таких решений. А лидером по общему количеству случаев лишения родительских прав по всем причинам (а не только за жестокое обращение) стала Московская область, где было принято 1165 таких решений.

Разработаны новые правила установки камер на дорогах

Согласно новым методическим рекомендациям Минтранса , если в зоне контроля дорожных камер число нарушений снизилось на 80%, то прибор нужно переносить на новое место, заменив его муляжом. Об этом сообщает «Коммерсант».

Издание привело выдержки из новой «Методики определения мест размещения технических средств автоматической фотофиксации нарушений ПДД», согласно которым место установки дорожных камер необходимо выбирать «с целью повышения безопасности движения, а не обеспечения поступления в бюджет от штрафов». При этом в документе подчеркивается, что властям следует изучить «финансово-экономическое обоснование» разных вариантов.

Владельцам дорог также рекомендовано размещать в сети информацию о расстановке камер, но если используются муляжи, то они должны быть обозначены на картах, как обычные стационарные приборы.